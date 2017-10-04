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Главная » Мир » Сенбернар Мочи обладает самым большим языком в мире собак

Сенбернар Мочи обладает самым большим языком в мире собак

Сенбернар Мочи обладает самым большим языком в мире собак
Фото: Mirror

Мочи попала в Книгу рекордов Гиннесса

04.10.17 48
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Собака породы сенбернар по кличке Мочи, или просто Мо, из американского штата Южная Дакота оказалась обладательницей самого длинного языка среди себе подобных.

Длина этого органа у восьмилетнего животного из города Су-Фолс составляет 18,58 см, пишет издание Mirror, на которое ссылаются мировые СМИ.

"Мочи настолько скромна, что никогда не хвастается. Но я знаю, что она так же гордится своим новым рекордом, как и мы", — комментирует ситуацию хозяйка собаки Карла Рикерт.

Мочи попала в Книгу рекордов Гиннесса. Для сравнения, обладателем самого длинного языка среди мужчин является Стивен Тейлор: длина его языка от кончика до губы составляет 9,8 см. Рекордсменка у женщин — Шанель Тэппер, 9,75 см.

Напомним, в возрасте 145 лет умер самый старый кот на земле.

 

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