Сенат США не считает стрельбу в Лас-Вегасе терактом

ФБР не нашло у 64-летнего Стивена Пэддока, подозреваемого в стрельбе, связей с ИГИЛ

Стрельба в Лас-Вегасе, которая привела к многочисленным жертвам, не имела отношение к терроризму, заявил председатель комитета по разведке сената США Ричард Берр.

Как пишет Интерфакс, несмотря на то, что ранее ответственность за трагедию в Лас-Вегасе взяла на себя группировка ИГИЛ, ФБР не нашло у 64-летнего Стивена Пэддока, подозреваемого в стрельбе, связей с террористическими группировками.

"В настоящий момент я рад сообщить о том, что этот случай не похож на терроризм", - сказал сенатор журналистам на пресс-конференции.

Напомним, в результате стрельбы в Лас-Вегасе в ночь на понедельник погибли 59 человек, еще 527 получили ранения. Согласно данным полиции, подозреваемый - 64-летний Стивен Пэддок - открыл огонь по посетителям концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.

Сам Пэддок, по сообщению полиции, застрелился до того, как стражи порядка ворвалась в его номер.