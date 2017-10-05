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Главная » Мир » Пучдемон ответил Филиппу VI: Король игнорирует мнение миллионов каталонцев
Референдум за независимость Каталонии

Пучдемон ответил Филиппу VI: Король игнорирует мнение миллионов каталонцев

Пучдемон ответил Филиппу VI: Король игнорирует мнение миллионов каталонцев
Карлес Пучдемонт / Фото: politico.eu

Глава Каталонии считает, что монарх несет ответственность за проводимую испанским правительством политику

05.10.17 74
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Президент женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что король Испании Фелипп VI игнорирует мнение миллионов каталонцев, встав на сторону правительства в вопросе о проведенном в автономной области референдуме о независимости. Об этом пишет Русская служба ВВС.

"Мы не согласны с обращением главы государства, который одобрил политику Мариано Рахоя и сознательно проигнорировал каталонцев, мнение которых отличается от его мнения", - заявил Пучдемон в специальном обращении.

По мнению главы каталонского правительства, монарх занял сторону премьер-министра и делит ответственность за проводимую правительством политику, которую Пучдемон назвал катастрофической.

"Вы разочаровали людей в Каталонии, которые ценят вас и в трудные моменты помогали вам. Людей, которые ожидали от вас другого тона, ожидали призыва к диалогу и согласию", - ответил на это Пучдемон спустя 24 часа.

Напомним, король Испании Филипп VI в телеобращении к народу назвал безответственным и опасным поведение властей Каталонии, организовавших референдум о независимости. Король заявил, что сложившаяся в Испании ситуация чрезвычайно серьезна, и призвал к единству.

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