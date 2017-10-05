В Киеве полиция задержала журналиста российского НТВ

В Киеве полиция задержала гражданина РФ, корреспондента телепрограммы "Центральное телевидение" российского телеканала НТВ Вячеслава Немышева по подозрению за совершение уголовного правонарушения. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах
"Гражданин РФ Немышев задержан полицией за совершение уголовного правонарушения и был доставлен в райуправление", - говорится в сообщении.
Собеседник агентства добавил, что у Немышева была обнаружена аккредитация т.н. "ДНР", в связи с чем в отделение полиции были приглашены сотрудники Службы безопасности Украины и в настоящее время они его опрашивают.
Ранее о задержании Немышева в Киеве сообщил сайт телеканала.
"Корреспондент "Центрального телевидения" Вячеслав Немышев находится в одном из отделений полиции украинской столицы. В Киеве он выполнял редакционное задание", - говорится в сообщении.
Ранее из Украины была выдворена журналистка российского "Первого канала" Анна Курбатова с запретом въезда в страну сроком на три года.