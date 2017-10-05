В правительстве РФ предлагают разрешить продажу лекарств в супермаркетах

В правительстве Российской Федерации обсуждают возможность продавать лекарства в продуктовых торговых сетях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в российском Кабмине.
По информации издания, эту тему 31 августа обсуждали на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. Он поручил Минздраву проработать этот вопрос.
В Минпромторге считают, что продажа лекарств в магазинах сделает их более доступными для потребителей, и усилит конкуренцию на рынке.
Статс-секретарь-замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что на начальном этапе ведомство предлагает продавать в торговых сетях безрецептурные препараты, которые не требуют особых условий хранения.
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При этом Минздрав выступает против продажи лекарств без специальной фармацевтической лицензии.
"Наличие лицензии гарантирует правильное хранение медикаментов и квалифицированную консультацию фармацевта или провизора при их продаже", — сказал собеседник издания.
Напомним, в начале 2016 года Шувалов уже давал Минздраву подобное поручение. В феврале того года министерство опубликовало уведомление о разработке такого законопроекта, но эту идею поддержали всего 11 человек. Против выступили 2488, и на основании этих результатов ведомство попросило вице-премьера отменить поручение.