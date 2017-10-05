ФБР не считает стрельбу в Лас-Вегасе терактом

Подруга стрелка уверяет, что не знала о его планах

Федеральное бюро расследований США на данный момент не обнаружило доказательств того, что массовая стрельба в Лас-Вегасе на этой неделе была терроризмом. Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на Reuters.

"На данный момент не было доказательств того, что массовая стрельба в Лас-Вегасе на этой неделе была терроризмом", - заявил специальный агента ФБР по обвинению Аарон Рауза.

По словам, федеральные власти допросили подругу стрелка Стивена Пэддока Мэрил Дэнли, и никто не был взят под стражу в качестве подозреваемого сообщника.

Дэнли дала заявления для СМИ, в котором заверила, что не знала о планах стрелявшего.

"Он никогда не говорил мне ничего, и не предпринимал каких-либо действий, о которых бы я знала, что стало бы предупреждением о том, что произойдет нечто ужасное. Мне ни в коем случае не приходило в голову, что он планирует насилие в отношении кого-либо", - сказала Дэнли.

Женщина также добавила, что около двух недель назад Пэддок купил ей билеты до родных Филиппин, чтобы она увидела свою семью. А за несколько дней до трагедии Паддок перечислил Дэнли 100 тыс. долларов якобы для покупки недвижимости на островах.

Напомним, в результате стрельбы в Лас-Вегасе в ночь на понедельник погибли 59 человек, еще 527 получили ранения. Согласно данным полиции, подозреваемый - 64-летний Стивен Пэддок - открыл огонь по посетителям концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.

Сам Пэддок, по сообщению полиции, застрелился до того, как стражи порядка ворвалась в его номер.