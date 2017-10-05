Жертвами "телефонных террористов" стали почти 800 тыс. россиян

С начала массовых звонков о "минировании" в России уже эвакуировали почти 800 тыс. человек в 120 городах из почти двух тысяч зданий. Об этом сообщает РИА Новости.

"Анонимные звонки с угрозами взрывов 1960 зданий зарегистрированы в 120 городах страны. Общее число эвакуированных уже превысило 765 тыс. человек", — сказал собеседник агентства в экстренных службах.

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Напомним, волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России с 11 сентября.

Российские следователи получили данные о том, что за массовыми анонимными звонками о бомбах в российских городах стоят люди, связанные с террористической группировкой "Исламское государство".