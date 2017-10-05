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Главная » Мир » Иракские войска взяли один из последних оплотов ИГИЛ

Иракские войска взяли один из последних оплотов ИГИЛ

Иракские войска взяли один из последних оплотов ИГИЛ
Фото из открытых источников

В ходе операции были убиты 196 боевиков

05.10.17 53
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Иракские войска завершили освобождение города Хавиджа, который был одним из последних населенных пунктов, подконтрольных ИГИЛ на территории страны. Об этом сообщает Русская служба BBC.

"Иракская армия, полиция и военизированные структуры, участвовавшие в борьбе против ИГИЛ, освободили центр Хавиджи и продолжают наступление", - заявил командир операции генерал-лейтенант Абдель Амир Яралла.

По словам военных, в ходе операции были убиты 196 боевиков и освобождены 98 близлежащих деревень.

Территория, на которой проживают десятки тысяч мирных жителей, находилась под контролем террористической группировки с 2014 года.

После этой операции всего один иракский регион по-прежнему находится под контролем ИГИЛ - полоса, пролегающая вдоль западной границы с Сирией.

Напомним, возглавляемая США коалиция заявила об уничтожении в Сирии трех высокопоставленных боевиков "Исламского государства", которые занимались разработкой и производством боевых дронов.

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