Иракские войска взяли один из последних оплотов ИГИЛ

Иракские войска завершили освобождение города Хавиджа, который был одним из последних населенных пунктов, подконтрольных ИГИЛ на территории страны. Об этом сообщает Русская служба BBC.
"Иракская армия, полиция и военизированные структуры, участвовавшие в борьбе против ИГИЛ, освободили центр Хавиджи и продолжают наступление", - заявил командир операции генерал-лейтенант Абдель Амир Яралла.
По словам военных, в ходе операции были убиты 196 боевиков и освобождены 98 близлежащих деревень.
Территория, на которой проживают десятки тысяч мирных жителей, находилась под контролем террористической группировки с 2014 года.
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После этой операции всего один иракский регион по-прежнему находится под контролем ИГИЛ - полоса, пролегающая вдоль западной границы с Сирией.
Напомним, возглавляемая США коалиция заявила об уничтожении в Сирии трех высокопоставленных боевиков "Исламского государства", которые занимались разработкой и производством боевых дронов.