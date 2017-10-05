Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Мадрид заявляет, что не поддастся на шантаж правительства Каталонии
Референдум за независимость Каталонии

Мадрид заявляет, что не поддастся на шантаж правительства Каталонии

Мадрид заявляет, что не поддастся на шантаж правительства Каталонии
Королевский дворец в Мадриде / Фото из открытых источников

Испанское правительство раскритиковало слова Пучдемона в адрес короля Фелипе VI

05.10.17 74
000

В правительстве Испании заявили, что не собираются вести переговоры по любым незаконным действиям правительства Каталонии и не согласятся ни на какой шантаж. Об этом говорится в официальном заявлении испанского правительства от 4 октября, передает Европейская правда.

"Для переговоров в демократии есть только один путь – путь закона. Если господин Пучдемон хочет вести переговоры, или хочет отправить посредников, он прекрасно знает, что он должен делать для этого: вернуться на путь закона, с которого он никогда не должен был сходить", – говорится в заявлении.

Кроме того, испанское правительство раскритиковало слова Пучдемона в адрес короля Фелипе VI.

"Эти критические замечания показывают, что господин Пучдемон не только против закона, но и против реальности. Он сегодня потерял возможность вернуть Каталонию на путь сосуществования и закона. Он продолжает продвигать свой проект радикализма, изоляции и вызова институтам", – отметили в Мадриде.

Ранее сообщалось, что король Испании Фелипе VI обвинил власти Каталонии в попытке подорвать суверенитет Испании и разделить каталонское общество.

После этого глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что король Испании Фелипе VI встал на сторону Мадрида в вопросе референдума о независимости, проигнорировав мнение миллионов каталонцев.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

Парламент Каталонии соберется на пленарное заседание 9 октября, чтобы обсудить результаты референдума и решить, будет ли объявлена ​​независимость от Испании.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии – незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Пучдемон ответил Филиппу VI: Король игнорирует мнение миллионов каталонцевКаталонская Жирона официально разорвала отношения с МадридомВ Аликанте ввели штрафы для тех, кого стошнит мимо водопровода

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 3361
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 23603
  3. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 2441
  4. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 9502
  5. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 3561
  6. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 4209
  7. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 4867
  8. Пазл войны. Как фотограф Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 3283
  9. Путина я называю "капутин" — это невероятный мерзавец, — Валентин Сильвестров 29509
  10. Если бы я знал, как пишется музыка, я бы её не писал, — Евгений Станкович 1415
  1. Оружие от НАТО Киев получит при 100-процентной предоплате 3914 / 4654
  2. У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль 2788 / 3357
  3. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 2676 / 3962
  4. В Киеве планируют переименовать два больших проспекта и бульвар 2304 / 2606
  5. США рассекретили данные о советских ракетах 2050 / 2499
  6. Кто выстрелит первым. Почему войны между США и КНДР не избежать 2012 / 2327
  7. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1714 / 52663
  8. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 1408 / 23603
  9. Оппоблоку прочат смерть. Кто выиграет от раскола в лагере вчерашних регионалов 1397 / 1698
  10. Встать, суд пришёл. К чему может привести принятие судебной реформы в Украине 1316 / 1590
  1. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 42 / 3962
  2. Встать, суд пришёл. К чему может привести принятие судебной реформы в Украине 19 / 1590
  3. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 11 / 9502
  4. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 10 / 23603
  5. Кто выстрелит первым. Почему войны между США и КНДР не избежать 9 / 2327
  6. Атрибуты стартапера: 10 вещей, без которых не обойтись при строительстве бизнеса 5 / 202
  7. США рассекретили данные о советских ракетах 5 / 2499
  8. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 4 / 4867
  9. У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль 4 / 3357
  10. В Киеве планируют переименовать два больших проспекта и бульвар 4 / 2606
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.