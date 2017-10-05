Мадрид заявляет, что не поддастся на шантаж правительства Каталонии

В правительстве Испании заявили, что не собираются вести переговоры по любым незаконным действиям правительства Каталонии и не согласятся ни на какой шантаж. Об этом говорится в официальном заявлении испанского правительства от 4 октября, передает Европейская правда.

"Для переговоров в демократии есть только один путь – путь закона. Если господин Пучдемон хочет вести переговоры, или хочет отправить посредников, он прекрасно знает, что он должен делать для этого: вернуться на путь закона, с которого он никогда не должен был сходить", – говорится в заявлении.

Кроме того, испанское правительство раскритиковало слова Пучдемона в адрес короля Фелипе VI.

"Эти критические замечания показывают, что господин Пучдемон не только против закона, но и против реальности. Он сегодня потерял возможность вернуть Каталонию на путь сосуществования и закона. Он продолжает продвигать свой проект радикализма, изоляции и вызова институтам", – отметили в Мадриде.

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Ранее сообщалось, что король Испании Фелипе VI обвинил власти Каталонии в попытке подорвать суверенитет Испании и разделить каталонское общество.

После этого глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что король Испании Фелипе VI встал на сторону Мадрида в вопросе референдума о независимости, проигнорировав мнение миллионов каталонцев.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

Парламент Каталонии соберется на пленарное заседание 9 октября, чтобы обсудить результаты референдума и решить, будет ли объявлена ​​независимость от Испании.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии – незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.