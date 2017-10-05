В Париже под грузовиком нашли канистры с бензином и детонатор

В Париже под грузовым автомобилем обнаружили канистры с бензином и недоделанный детонатор. Об этом сообщило Le Figaro со ссылкой на источники, передает Европейская правда.

Устройство было найдено под грузовиком, который принадлежит французско-швейцарской цементной компании Lafarge, в северо-восточной части французской столицы.

По данным источников, близких к следствию, бензиновые канистры были прикреплены к недоделанному детонатору.

Сообщается, что грузовик находился в 19 округе Парижа.

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Напомним, в начале сентября правоохранители провели рейд в парижском пригороде Вильжюифи и нашли 100 г взрывчатых веществ и химикатов TATP.

Задержанные в пригороде Парижа подозреваемые намеревались совершить взрывы в банковских учреждениях.