41 миллион детей до пяти лет страдают ожирением, - ВОЗ

Это звучит парадоксально, но эпидемия детского ожирения разрастается прежде всего в странах с малым и средним уровнем дохода

Всемирная организация здравоохранения выпустила новые рекомендации по борьбе с детским ожирением. Эта проблема приобретает все более масштабный характер: в настоящее время более 41 миллиона детей в возрасте до пяти лет страдают от ожирения и находятся в группе риска по развитию различных тяжелых заболеваний.

По данным ВОЗ, эпидемия детского ожирения разрастается прежде всего в странах с малым и средним уровнем дохода. Это звучит парадоксально, но лишний вес может наблюдаться на фоне нехватки питания. Специалисты называют это "двойным последствием недоедания".

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Немногим более чем за два десятилетия только на африканском континенте число детей с избыточным весом или ожирением увеличилось с 4 миллионов до 10 миллионов. Детское ожирение чревато преждевременным развитием опасных заболеваний, в том числе диабета и болезней сердца.

В ВОЗ полагают, что важнейшими методами предупреждения избыточного веса являются здоровый рацион питания и адекватная физическая активность.

Ученые выявили биологическую связь между депрессией и развитием ожирения.

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В случае выявления ожирения у детей до пяти лет ВОЗ настоятельно рекомендует медикам проинформировать родителей о правильном питании и необходимости физической активности.

Эксперты предлагают исключительно грудное вскармливание до шести месяцев и использование грудного молока в качестве дополнительного питания до двух лет и позже.