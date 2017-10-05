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Главная » Мир » 41 миллион детей до пяти лет страдают ожирением, - ВОЗ

41 миллион детей до пяти лет страдают ожирением, - ВОЗ

41 миллион детей до пяти лет страдают ожирением, - ВОЗ
Фото из открытых источников

Это звучит парадоксально, но эпидемия детского ожирения разрастается прежде всего в странах с малым и средним уровнем дохода

05.10.17 446
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Всемирная организация здравоохранения выпустила новые рекомендации по борьбе с детским ожирением. Эта проблема приобретает все более масштабный характер: в настоящее время более 41 миллиона детей в возрасте до пяти лет страдают от ожирения и находятся в группе риска по развитию различных тяжелых заболеваний.

По данным ВОЗ, эпидемия детского ожирения разрастается прежде всего в странах с малым и средним уровнем дохода. Это звучит парадоксально, но лишний вес может наблюдаться на фоне нехватки питания. Специалисты называют это "двойным последствием недоедания".

Немногим более чем за два десятилетия только на африканском континенте число детей с избыточным весом или ожирением увеличилось с 4 миллионов до 10 миллионов. Детское ожирение чревато преждевременным развитием опасных заболеваний, в том числе диабета и болезней сердца.

В ВОЗ полагают, что важнейшими методами предупреждения избыточного веса являются здоровый рацион питания и адекватная физическая активность.

Ученые выявили биологическую связь между депрессией и развитием ожирения.

В случае выявления ожирения у детей до пяти лет ВОЗ настоятельно рекомендует медикам проинформировать родителей о правильном питании и необходимости физической активности.

Эксперты предлагают исключительно грудное вскармливание до шести месяцев и использование грудного молока в качестве дополнительного питания до двух лет и позже.

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