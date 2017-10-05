Конституционный суд Испании запретил сессию парламента Каталонии о независимости

Конституционный суд Испании запретил пленарное заседание парламента Каталонии, на котором планируется обсудить результаты референдума и решить, будет ли объявлена ​​независимость. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.

С призывом блокировать заседание парламента в суд обратилась фракция социалистов в каталонском парламенте, которая находится в оппозиции.

Юристы регионального парламента уже предупреждали, что сессия будет незаконной, потому что на ней должны обсуждаться результаты референдума, который ранее был запрещен Конституционным судом.

Ранее сообщалось, что представители фракций, которые представляют правящее большинство в парламенте 4 октября приняли решение провести 9 октября заседание, чтобы обсудить результаты референдума.

Во время своего обращения лидер Каталонии Карлес Пучдемон должен официально объявить окончательные итоги референдума и сообщить о том, как правительство собирается выполнять решение референдума.

Согласно каталонскому закону о референдуме, выступление главы автономии должно запустить процедуру провозглашения независимости и повлечь за собой голосование в парламенте по этому вопросу.

Ранее Пучдемон пообещал, что Каталония провозгласит независимость от Испании в течение ближайших дней.