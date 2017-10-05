В странах ЕС уровень занятости достиг рекордного уровня

Количество занятых лиц в странах Евросоюза во втором квартале 2017 года составило более 235 миллионов. Это самый высокий уровень, который когда-либо был зафиксирован. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии, передает Европейская правда.

По сравнению с 2008 годом количество трудоустроенных лиц выросло почти на 4 миллиона человек. Основным двигателем восстановления занятости стал экономический рост. Со второго квартала 2016 года до второго квартала 2017 года ВВП вырос на 2,4%.

В августе 2017 года в ЕС было на 1,9 миллиона меньше безработных, чем в предыдущем году, из которых 1,3 миллиона находились в странах еврозоны.

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Уровень безработицы составил 7,6% – это самый низкий показатель с ноября 2008 года. Снижение уровня безработицы является общим, он уменьшается почти во всех странах-членах, среди мужчин и женщин и во всех возрастных группах, особенно среди молодежи.