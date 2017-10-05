Серийного убийцу в Лас-Вегасе первым нашел безоружный охранник отеля

Когда Кампос приблизился к номеру, где находился Пэддок, тот открыл огонь

Стивена Пэддока, застрелившего 59 человек на фестивале в Лас-Вегасе, первым обнаружил охранник отеля Mandalay Bay Хесус Кампос.

Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на АВС, во время обхода гостиницы он понял, откуда стреляет преступник, и сообщил об этом полиции.

Когда Кампос приблизился к номеру, где находился Пэддок, тот открыл огонь через дверь и выпустил по коридору отеля более 200 пуль. Хесус получил ранение в ногу. Оружия у него при этом не было.

"Я всего лишь выполнял свою работу", — скромно сказал Кампос.

"Он проявил поразительную храбрость. Он дал нашим офицерам магнитный ключ от номера Пэддока и продолжал проверять другие номера до тех пор, пока ему не сказали обратиться за медицинской помощью", — прокомментировал шериф Джозеф Ломбардо.

Напомним, ФБР не считает стрельбу в Лас-Вегасе терактом.