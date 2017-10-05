Турция закрыла небо над Иракским Курдистаном

Официальная Анкара решила закрыть границу с Иракским Курдистаном, а также воздушное пространство над ним.
Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает DW.
Этот шаг связан с референдумом о независимости, который на прошлой неделе провели курды.
"Полеты в Северный Ирак уже запрещены, воздушное пространство и границы также скоро будут закрыты. Кто приедет, как вы планируете выезжать?" - отметил он.
Кроме того, Эрдоган снова пригрозил нефтяному сектору Курдистана экономическими санкциями, в случае согласования этого шага с Багдадом.
Напомним, 9 октября Украину посетит Эрдоган.