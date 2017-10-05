Китайцы готовы жить без наличных

Около 84% китайцев могут принять для себя выход из дома без каких-либо денежных средств, сообщает Digital China.

Корпорация Tencent, развивающая социальную сеть Wechat и Wechat Pay, опубликовала отчет об использовании мобильных платежей в Китае.

В нем говорится, что 40% китайцев выходят из дома с менее чем 100 юаней ($15) наличными, а 14% жителей готовы полностью перейти на безналичное существование.

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У респондентов (6596 пользователей из 324 городов Китая) спрашивали, могут ли они выйти из дома без наличных. 84% ответили "легко", и только 12% были бы этим "обеспокоены", а 4% вообще бы не смогли жить без наличных.

Напомним, Вашингтон поможет Пекину в "продвижении демократии".