Украинка подает в суд на польских полицейских за издевательства, - СМИ

Потерпевшая утверждает, что в отделении ее дважды заставили полностью раздеться, чтобы провести обыск

Полицейские польского города Вроцлав почти сутки издевались над 21-летней украинкой, угрожая депортировать ее на родину и заставляя раздеваться.

Об этом пишут европейские СМИ со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

В полицию обратился местный житель, заявивший о краже телефона. В преступлении он обвинил свою бывшую девушку, украинку по имени Дарья.

Вскоре стражи порядка задержали девушку без каких-либо объяснений. Потерпевшая утверждает, что в отделении полиции ее дважды заставили полностью раздеться, чтобы провести обыск. Кроме того, один из полицейских якобы заявил ей, что "украинцам не место во Вроцлаве".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вандалы разрисовали свастиками украинское консульство в Польше

Также девушка утверждает, что ее лишили возможности позвонить близким. В конце концов, она была допрошена в качестве свидетеля, а затем отпущена из отделения без предъявления обвинений.

В полиции все обвинения в свой адрес отрицают и указывают, что все процедуры производились в соответствии с предписанными стражам порядка правилами. Тем не менее, украинка собирается подать в суд на полицейских.

Напомним, Польша хочет ввести налог на сезонных работников из Украины.