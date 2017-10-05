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Главная » Мир » Украинка подает в суд на польских полицейских за издевательства, - СМИ

Украинка подает в суд на польских полицейских за издевательства, - СМИ

Украинка подает в суд на польских полицейских за издевательства, - СМИ

Потерпевшая утверждает, что в отделении ее дважды заставили полностью раздеться, чтобы провести обыск

05.10.17 163
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Полицейские польского города Вроцлав почти сутки издевались над 21-летней украинкой, угрожая депортировать ее на родину и заставляя раздеваться.

Об этом пишут европейские СМИ со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

В полицию обратился местный житель, заявивший о краже телефона. В преступлении он обвинил свою бывшую девушку, украинку по имени Дарья.

Вскоре стражи порядка задержали девушку без каких-либо объяснений. Потерпевшая утверждает, что в отделении полиции ее дважды заставили полностью раздеться, чтобы провести обыск. Кроме того, один из полицейских якобы заявил ей, что "украинцам не место во Вроцлаве".

Также девушка утверждает, что ее лишили возможности позвонить близким. В конце концов, она была допрошена в качестве свидетеля, а затем отпущена из отделения без предъявления обвинений.

В полиции все обвинения в свой адрес отрицают и указывают, что все процедуры производились в соответствии с предписанными стражам порядка правилами. Тем не менее, украинка собирается подать в суд на полицейских. 

Напомним, Польша хочет ввести налог на сезонных работников из Украины.

 

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