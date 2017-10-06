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Главная » Мир » В России поезд протаранил пассажирский автобус: погиб 21 человек

В России поезд протаранил пассажирский автобус: погиб 21 человек

В России поезд протаранил пассажирский автобус: погиб 21 человек
Фото: соцсети

Автобус заглох на железнодорожном переезде

06.10.17 319
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В результате столкновения поезда с автобусом во Владимирской области Российской Федерации погиб 21 человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в оперативном штабе по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"По предварительным данным погиб 21 человек, включая 3 детей", - сказал он.

Всего в автобусе находились 57 пассажиров и водитель.

Автобус с казахстанскими номерами заглох на железнодорожных путях в то время, как к нему приближался поезд.

"В 03.39 автобус пересекал железнодорожный переезд, расположенный рядом со станцией Покров, и заглох на путях. Переезд оборудован шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией. По предварительной информации, дежурный по переезду незамедлительно включил заградительный сигнал", — говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Машинист приближавшегося поезда, увидев сигнал, начал экстренное торможение, однако из-за слишком малого расстояния произошло столкновение.

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