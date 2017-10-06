Трамп на следующей неделе собирается выйти из ядерной сделки с Ираном, - СМИ

Президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе объявить о прекращении ядерной сделки с Ираном, заявив, что это не соответствует национальным интересам Соединенных Штатов. Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на The Washington Post.

Сообщается, что этот шаг станет первым в процессе, который может в конечном итоге привести к возобновлению санкций США против Ирана.

Ожидается, что Трамп выступит с речью, предварительно запланированной на 12 октября, изложив более масштабную стратегию противостояния государству, которое США обвиняют в спонсировании терроризма и нестабильности на всем Ближнем Востоке.

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Напомним, ядерная сделка с Ираном 2015 года заключалась в отмене части наложенных на страну международных санкций в обмен на значительное ограничение иранской ядерной программы таким образом, чтобы предотвратить разработку ядерного оружия Тегераном. В середине августа 2017 года Иран пригрозил выйти из соглашения, если США введут против него новые санкции.