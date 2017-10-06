Крупные банки начали покидать Каталонию

Один из крупнейших каталонских банков Sabadell принял решение перенести штаб-квартиру из "бунтующей" автономии в испанский город Аликанте. Соответствующее решение было принято на экстренном заседании правления финучреждения 5 октября, передает DW.

Руководство его конкурента Caixabank планирует провести совещание сегодня, 6 октября. Ориентируясь на ситуацию с Caixabank, власти в Мадриде намерены издать распоряжение, которое облегчит вывод предприятий из Каталонии. Этот документ позволит банку сменить свой юридический адрес, не созывая собрания акционеров.

Переезд кредитных учреждений может сильно ударить по финансовой отрасли Каталонии.

Из-за конфликта вокруг проведения в Каталонии референдума о независимости кредитны рейтинговые агентства снижают рейтинги региона.

Вечером 5 октября агентство Fitch сообщило, что намерено понизить кредитный рейтинг Каталонии в связи с "непредсказуемым развитием событий" и возможным нарушением финансовых потоков в автономное сообщество. Днем ранее на возможность снижения рейтинга Каталонии в ближайшие три месяца указало и другое рейтинговое агентство - Standard & Poor's. Оно поставило рейтинги Каталонии "B+/B" на пересмотр (CreditWatch) с "негативным прогнозом".

Ранее сообщалось, что представители фракций, которые представляют правящее большинство в парламенте Каталонии 4 октября приняли решение провести 9 октября заседание, чтобы обсудить результаты референдума.

Во время своего обращения лидер Каталонии Карлес Пучдемон должен официально объявить окончательные итоги референдума и сообщить о том, как правительство собирается выполнять решение референдума.

Согласно каталонскому закону о референдуме, выступление главы автономии должно запустить процедуру провозглашения независимости и повлечь за собой голосование в парламенте по этому вопросу.

Ранее Пучдемон пообещал, что Каталония провозгласит независимость от Испании в течение ближайших дней.