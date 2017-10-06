Новый тропический шторм "Нейт" достигнет побережья Соединенных Штатов Америки 7-8 октября 2017 года. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на пресс-службу Национального центра ураганов США, передает РБК-Украина.

"Предупреждения об урагане касаются части побережья Луизианы, Миссисипи и Алабамы, а шторм, как ожидается, достигнет региона вечером субботы или в начале воскресенья", - говорится в сообщении.

Жертвами урагана уже стали 20 жителей Никарагуа, Гондураса и Коста-Рики. Семь человек остаются без вести пропавшими.

Согласно информации Национального центра ураганов, урагану в данный момент присвоена первая категория опасности. Отмечается, что Новый Орлеан также находится в опасности. По прогнозам, стихийное бедствие угрожает также Флоридскому Панхандлу, где ранее бушевал ураган "Ирма".

Кроме того, по данным Бюро по безопасности и охране окружающей среды, морские нефтяные и газовые операторы эвакуировали персонал из шести из 737 пилотируемых платформ добычи нефти и природного газа в Мексиканском заливе. Одна буровая установка была перенесена из прогнозируемого пути шторма в качестве меры предосторожности.

Фото: twitter.com/NHC_Atlantic