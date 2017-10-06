ООН: В 2016 году в войнах погибли или искалечены 8 тыс. детей

В течение 2016 года в ходе вооруженных конфликтов во всем мире было убито или искалечено более 8 тыс. детей. Об этом заявила спецпредставитель ООН по защите детей Вирджиния Гамбиа, представляя в четверг, 5 октября, в Нью-Йорке ежегодный доклад о положении детей в условиях вооруженных конфликтов, передает DW.

Согласно документу, в одном только Афганистане в прошлом году было убито или искалечено более 3,5 тыс. детей. Это почти на 25% больше, чем в 2015 году.

Высокому риску подвергаются также дети в Йемене и в Сирии. В каждой из этих стран в 2016 году были убиты или искалечены около 1300 детей. В то же время в Сирии количество нападений, в результате которых пострадали дети, по сравнению с 2015 годом выросло вдвое. Кроме этого, отмечается в докладе, сотни детей принуждаются к службе в армии или становятся жертвами сексуального насилия.

Напомним, по данным ООН, конфликты и экстремальные погодные условия привели в 2017 году к тому, что 37 стран мира нуждаются в срочной международной продовольственной помощи.