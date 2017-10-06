В Польше бушует ураган "Ксавьер": погибли два человека, травмированы десятки

В Польшу пришел ураган "Ксавьер". В ночь с 5 на 6 октября польские пожарные выезжали на вызов почти 10 тыс. раз. Ранены несколько десятков человек (по меньшей мере 39), в том числе несколько человек самих спасателей. По информации из регионов, погибли как минимум два человека. Об этом сообщает Радио Польша.

Пресс-секретарь Главной государственной комендатуры пожарной службы Павел Фронтчак сообщил, что больше всего потерь понесли территории в западной части Польши – в Великопольском, Нижнесилезском и Любуском воеводствах.

К работам по устранению последствий ураганных ветров привлечена 41,5 тыс. сотрудников пожарной службы.

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Они расчищают дороги и дворы от поваленных деревьев, а также помогают временно закрепить разрушенные крыши домов.

В результате стихии были повалены почти 9 тыс. деревьев. Сильный вихрь сорвал либо серьезно навредил крышам 890 зданий, из которых половина – жилые дома. Почти 714 домашних хозяйств по всей стране остались без электричества.

Из-за урагана изменено расписание поездов и некоторых авиарейсов в аэропорту Катовице.