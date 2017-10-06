Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Испания обвинила главу полиции Каталонии в мятеже
Референдум за независимость Каталонии

Испания обвинила главу полиции Каталонии в мятеже

Испания обвинила главу полиции Каталонии в мятеже
Жозеп Ллуис Траперо / Фото: ЕРА

Ему инкриминируют невыполнение обязанностей по охране сотрудников национальной полиции Испании во время протестов

06.10.17 279
100

Глава полиции Каталонии Жозеп Ллуис Траперо предстал 6 октября перед судом в Мадриде: его подозревают в мятеже против государства. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Полиция Каталонии обвиняется в невыполнении обязанностей по охране сотрудников национальной полиции Испании от участников протестов перед референдумом о независимости 1 октября.

В качестве подозреваемых в суд вызваны также два главных активиста движения за независимость Каталонии и еще один сотрудник каталонской полиции.

Слушания проходят в национальном уголовном суде в Мадриде. Дело касается столкновений испанской полицией с тысячами сторонников независимости Каталонии перед зданием регионального министерства экономики в Барселоне 20 сентября.

Испанская газета El Pais назвала выдвинутые против каталонской полиции обвинения экстраординарными в современной истории демократии в Испании и неслыханными со времен диктатуры Франко.

Статья о мятеже, которая была внесена в уголовный кодекс Испании в 1822 году, предполагает тюремной срок до 15 лет. Мятежом считаются действия, направленные против государственных решений или национальных сил безопасности.

В августе, после теракта в Барселоне, каталонскую полицию, напротив, чествовали за быструю ликвидацию ячейки исламистов.

Напомним, референдум о независимости Каталонии, прошедший 1 октября, был признан незаконным.

Правительство Каталонии заявило, что провозгласит независимость в течение нескольких дней.

В ответ премьер-министр Испании Мариано Рахой назначил заседание кабинета министров, чтобы обсудить дальнейшие действия в отношении Каталонии.

По данным организаторов референдума, явка составила 42%. Проголосовало 2,2 млн жителей региона. В заявлении организаторов говорится, что 90% голосов отдано за независимость, но официальные результаты еще не опубликованы.

Полиция пыталась помешать референдуму, который испанский конституционный суд признал незаконным. Голосование было омрачено стычками с полицией, пытавшейся изъять бюллетени и урны.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Крупные банки начали покидать КаталониюКаталонский тупик. Почему Барселона и Мадрид перестали слышать глас рассудкаИщите отличия. Владимир Огрызко о том, когда Крым и Донбасс вернутся в состав Украины

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 3683
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 24877
  3. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 2749
  4. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 10179
  5. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 3814
  6. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 4423
  7. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 5315
  8. Пазл войны. Как фотограф Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 3647
  9. Путина я называю "капутин" — это невероятный мерзавец, — Валентин Сильвестров 30191
  10. Если бы я знал, как пишется музыка, я бы её не писал, — Евгений Станкович 1447
  1. Пенсию в октябре выплатят двумя частями 7330 / 8016
  2. После провала с законопроектами по Донбассу в Раду срочно приехал Порошенко 4163 / 4695
  3. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 3421 / 55334
  4. Рева сказал, как повлияет повышение пенсий на рост цен 2506 / 2804
  5. Стингу в Киеве понадобился врач 2504 / 2872
  6. Международные финансовые резервы России неумолимо сокращаются 2100 / 2408
  7. Киев будет полностью украинизирован 2008 / 2317
  8. Украина просит у США системы воздушной разведки и танковое вооружение 1967 / 2300
  9. Бухгалтерский учет в Украине переводят на стандарты Евросоюза 1927 / 2209
  10. Курица 70-х годов была в шесть раз полезнее современной 1730 / 2000
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 31 / 79384
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 19 / 4685
  3. Встать, суд пришёл. К чему может привести принятие судебной реформы в Украине 17 / 1987
  4. Пенсию в октябре выплатят двумя частями 16 / 8016
  5. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 13 / 10179
  6. Бухгалтерский учет в Украине переводят на стандарты Евросоюза 12 / 2209
  7. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 12 / 24877
  8. Киев будет полностью украинизирован 11 / 2317
  9. Курица 70-х годов была в шесть раз полезнее современной 8 / 2000
  10. Нацгвардия испытала новые автоматические карабины 7 / 873
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.