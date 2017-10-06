Глава ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставку

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт добровольно подал в отставку. Об этом сообщил в Facebook народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев в Facebook.

"Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, который в этом году летал в Сирию к Ассаду на российском правительственном самолете, только что добровольно подал в отставку. Решил не ждать финального голосования в Ассамблее по его отстранению от должности, запланированное на понедельник. Сослался на состояние здоровья. Поздравляю всех причастных, это наша общая победа", – написал Арьев.

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Напомним, в июне сообщалось, что в ПАСЕ собрали 160 подписей за отставку президента Аграмунта.

Предложение о прекращении полномочий Аграмунта была зарегистрирована в секретариате ассамблеи. Отметим, для того, чтобы запустить процесс отставки президента ПАСЕ, нужно было собрать не менее 120 подписей членов Ассамблеи. В ПАСЕ смогут вынести на голосование вопрос отставки Аграмунта уже на осенней сессии, которая состоится в октябре этого года.