На Мадагаскаре лютует чума: уже 30 человек умерли, более 200 заразились

Количество жертв от вспышки чумы на Мадагаскаре увеличилось до 30 человек, еще 200 человек заболели. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на министерство здравоохранения острова, передает РБК-Украина.

Семь человек умерли в столице Антананариву, где заболели 43 человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вспышка началась 23 августа после смерти 31-летнего мужчины в регионе Центральной нагорья страны. Затем еще десять городов сообщили о вспышках чумы.

"ВОЗ озабочена тем, что чума может распространиться дальше, так как она уже появилась в нескольких городах в начале сезона эпидемий", – заявила представитель Всемирной организации здравоохранения на Мадагаскаре Шарлортта Ндиайе.

Она добавила, что ВОЗ осуществляет поддержку в лечении и мониторинге ситуации с эпидемией чумы.

"Наши команды находятся на местах в Мадагаскаре, предоставляя технические рекомендации, проводя оценки, поддерживая наблюдение за болезнями и взаимодействуя с сообществами. Мы делаем все возможное для поддержки усилий правительства, в том числе путем координации действий в области здравоохранения", – подчеркнула Ндиайе.

Организация выделила $300 тыс. из чрезвычайных фондов. Общее количество средств, выделенных ВОЗ на борьбу с чумой на Мадагаскаре, достигло $1,3 млн.