Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » На Мадагаскаре лютует чума: уже 30 человек умерли, более 200 заразились
На Мадагаскаре лютует чума: уже 30 человек умерли, более 200 заразились
Символическое изображение чумы / Иллюстрация из открытых источников

На Мадагаскаре лютует чума: уже 30 человек умерли, более 200 заразились

Первый заболевший умер 23 августа

06.10.17 1063
100

Количество жертв от вспышки чумы на Мадагаскаре увеличилось до 30 человек, еще 200 человек заболели. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на министерство здравоохранения острова, передает РБК-Украина.

Семь человек умерли в столице Антананариву, где заболели 43 человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вспышка началась 23 августа после смерти 31-летнего мужчины в регионе Центральной нагорья страны. Затем еще десять городов сообщили о вспышках чумы.

"ВОЗ озабочена тем, что чума может распространиться дальше, так как она уже появилась в нескольких городах в начале сезона эпидемий", – заявила представитель Всемирной организации здравоохранения на Мадагаскаре Шарлортта Ндиайе.

Она добавила, что ВОЗ осуществляет поддержку в лечении и мониторинге ситуации с эпидемией чумы.

"Наши команды находятся на местах в Мадагаскаре, предоставляя технические рекомендации, проводя оценки, поддерживая наблюдение за болезнями и взаимодействуя с сообществами. Мы делаем все возможное для поддержки усилий правительства, в том числе путем координации действий в области здравоохранения", – подчеркнула Ндиайе.

Организация выделила $300 тыс. из чрезвычайных фондов. Общее количество средств, выделенных ВОЗ на борьбу с чумой на Мадагаскаре, достигло $1,3 млн.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
41 миллион детей до пяти лет страдают ожирением, - ВОЗНа Мадагаскаре нашли орхидеи с запахом шампанского"Подпольные" аборты ежегодно делают 25 миллионов женщин, – ВОЗ

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 3698
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 24959
  3. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 2759
  4. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 10223
  5. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 3841
  6. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 4431
  7. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 5336
  8. Пазл войны. Как фотограф Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 3668
  9. Путина я называю "капутин" — это невероятный мерзавец, — Валентин Сильвестров 30221
  10. Если бы я знал, как пишется музыка, я бы её не писал, — Евгений Станкович 1452
  1. Пенсию в октябре выплатят двумя частями 7330 / 8130
  2. После провала с законопроектами по Донбассу в Раду срочно приехал Порошенко 4163 / 4700
  3. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 3421 / 55343
  4. Рева сказал, как повлияет повышение пенсий на рост цен 2506 / 2818
  5. Стингу в Киеве понадобился врач 2504 / 2895
  6. Международные финансовые резервы России неумолимо сокращаются 2100 / 2422
  7. Киев будет полностью украинизирован 2008 / 2350
  8. Украина просит у США системы воздушной разведки и танковое вооружение 1967 / 2314
  9. Бухгалтерский учет в Украине переводят на стандарты Евросоюза 1927 / 2221
  10. Курица 70-х годов была в шесть раз полезнее современной 1730 / 2010
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 31 / 79454
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 19 / 4719
  3. Встать, суд пришёл. К чему может привести принятие судебной реформы в Украине 17 / 2001
  4. Пенсию в октябре выплатят двумя частями 16 / 8130
  5. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 13 / 10223
  6. Бухгалтерский учет в Украине переводят на стандарты Евросоюза 12 / 2221
  7. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 12 / 24959
  8. Киев будет полностью украинизирован 11 / 2350
  9. Курица 70-х годов была в шесть раз полезнее современной 8 / 2010
  10. Нацгвардия испытала новые автоматические карабины 7 / 891
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.