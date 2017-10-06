Трамп покормил военных и намекнул на "затишье перед бурей"

Скоро об этом узнают все

Президент США Дональд Трамп, сделав совместное фото с военными лидерами и их супругами перед ужином в Белом доме, сделал неоднозначное заявление, сказав о "затишье перед бурей".

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на телеканал CNN.

"Вы, ребята, знаете, что это означает? Может, это затишье перед бурей", - заявил Трамп в четверг вечером, после встречи с его главными военачальниками.

Когда присутствующие журналисты спросили, что он имел в виду, Трамп ответил: "Это может быть затишье, затишье перед бурей".

Журналисты спросили, связана ли "буря" с Ираном или ИГИЛ. Трамп ответил: "У нас в этой комнате выдающиеся военные, могу сказать это точно. А мы собираемся на замечательный вечер, всем спасибо за то, что пришли".

Когда его снова спросили, что он имел в виду, Трамп сказал: "Вы узнаете".

Репортеры продолжали спрашивать о его намеке, но Трамп завершил общение с журналистами.

"Спасибо всем", – сказал он. Белый дом не ответил на запрос CNN о комментарии или разъяснении слов Трампа.

Напомним, Трамп на следующей неделе собирается выйти из ядерной сделки с Ираном, - СМИ.

