В Пакистане смертник атаковал храм

В результате взрыва погибли не менее 18 человек

На юго-западе Пакистана в местности Гандава в районе Джгал-Магси в провинции Белуджистан не менее 18 человек погибли в результате нападения 5 октября на суфийский храм террориста-смертника. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам медиков, число погибших может возрасти, поскольку некоторые из раненых находятся в критическом состоянии. Среди погибших есть женщины и дети, а также сотрудники полиции.

Ответственность за нападение на храм Дарга-Фатехпур, где на религиозную церемонию собрались сотни людей, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", однако заявление об этом, распространенное через связанное с ИГИЛ интернет-издание "Амак", пока не подтверждено другими источниками.

По информации издания, нападающий подорвал на себе взрывчатку, когда полиция, которая охраняла храм, остановила его для проверки.