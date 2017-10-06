В ПАСЕ определили, кто временно заменит Аграмунта

Парламентская ассамблея Совета Европы определилась с тем, кто на открытии сессии 9 октября заменит Педро Аграмунта, который подал в отставку с поста президента ПАСЕ. Об этом говорится в сообщении на сайте ПАСЕ, передает Европейская правда.

В понедельник, 9 октября, на открытии сессии в Страсбурге должен был рассматриваться вопрос отставки президента ПАСЕ Педро Аграмунта. Однако в пятницу, 6 октября, стало известно, что Аграмунт подал в отставку.

"После его отставки сэр Роджер Гейл, старший вице-президент ассамблеи, автоматически становится исполняющим обязанности президента. По правилам ПАСЕ, он должен выполнять эти обязанности до выборов нового президента на следующем заседании Ассамблеи", – говорится в сообщении.

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Напомним, в конце марта в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ и госдумы России во главе с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом, несмотря на то, что он не был уполномочен ассамблеей или его органами на осуществление такого визита.

После этого в ПАСЕ начали официально требовать отставки Аграмунта.