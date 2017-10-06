Парламент Каталонии таки соберется 9 октября, несмотря на запрет Конституционного суда

На кону - независимость региона от Испании

Парламент Каталонии вопреки решению Конституционного суда Испании проведет в понедельник, 9 октября, дебаты, которые могут привести к провозглашению декларации о независимости. Об этом сообщил секретарь внешних и институциональных отношений в каталонском правительстве Рауль Ромева, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Парламент обсудит, парламент соберется. Это будет дискуссия, и это важно", – сказал Ромева.

Это была первая четкая реакция регионального правительства на принятое 5 октября Конституционным судом Испании решение о запрете парламентского заседания.

Ранее представители фракций, которые представляют правящее большинство в парламенте Каталонии, приняли решение провести 9 октября заседание, чтобы обсудить результаты референдума.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Испания обвинила главу полиции Каталонии в мятеже

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии – незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.