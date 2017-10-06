В пяти странах Европы зафиксировано повышение уровня радиоактивного изотопа Рутений-106

Немецкие официальные лица заявили, что в воздухе в Западной и Центральной Европе было зафиксировано повышение уровня радиации. Об этом сообщает Украинские новости со ссылкой на Popular Mechanics.
При этом угрозы здоровью людей нет.
Федеральное ведомство по радиационной защите сообщило 5 октября, что с 29 сентября в Германии, Италии, Австрии, Швейцарии и Франции фиксировались повышенные уровни изотопа Рутений-106.
Пресс-секретарь организации Ян Хенрик Лауэр заявил, что источник выброса Рутения-106 на данный момент неизвестен, но расчеты показывают, что он, вероятно, был выпущен в Восточной Европе. При этом источником изотопа не может быть происшествие на АЭС.
Рутений-106 используется для лучевой терапии опухолей глаз, а иногда и в качестве источника энергии для спутников.