Правительство Испании извинилось за насилие в день референдума

Представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мильо извинился за чрезмерную жестокость полиции в день референдума о независимости. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Когда я вижу эти кадры и чем больше я узнаю о том, что кого-то били и толкали, а один человек до сих пор находится в больнице, я не могу ничего сделать, кроме как признать, как мне жаль, и извиниться от имени полиции", – сказал Мильо.

Испанская полиция использовала дубинки и резиновые пули, чтобы остановить людей, которые голосовали на воскресном референдуме, проведение которого было запрещено правительством Испании.

Сцены насилия в день референдума облетели весь мир и вызвали всеобщее осуждение. В ходе столкновений с полицией ранения получили около 900 человек, в МВД Испании также заявили о более 400 раненых полицейских.

До сих пор правительство Испании неоднократно выражало поддержку действий полиции, заявляя, что они выполняли решение суда.

Ранее сообщалось, что парламент Каталонии вопреки решению Конституционного суда Испании проведет в понедельник, 9 октября, дебаты, которые могут привести к провозглашению декларации о независимости.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии – незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.