Сирийская армия вошла в Аль-Маядин – последнюю "столицу" ИГИЛ

Поддержка со стороны российской авиации унесла жизни 14 гражданских, в том числе – троих детей

Сирийская правительственная армия достигла "столицы" террористов "Исламского государства" – города Аль-Маядин на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило AFP со ссылкой на информацию наблюдателей, передает Европейская правда.

"При поддержке российской авиации силы режима вошли в Маядин и взяли под свой контроль несколько зданий на западе города", – сказал Рами Абдель Рахман, глава Сирийского центра мониторинга прав человека.

За несколько часов до этого в результате российских воздушных ударов погибли 14 человек, бежавших через реку Евфрат на плотах в Маядин.

"Они переправлялись через реку на самодельных плотах в деревню к югу от Маядина", – сказал Рахман, добавив, что среди погибших было трое детей.

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Напомним, Аль-Маядин – последняя штаб-квартира террористов ИГИЛ на территории Сирии. Боевики перенесли "столицу" сюда из Ракки весной этого года.

В сентябре армия Асада сумела прорвать осаду города Дейр-эз-Зор, которая длилась три года.