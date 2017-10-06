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Главная » Мир » Видео В Дюссельдорфе пассажирский авиалайнер занесло при посадке из-за урагана
<span class="label red">Видео</span> В Дюссельдорфе пассажирский авиалайнер занесло при посадке из-за урагана
Лайнер Airbus A380 / airbus.com

Видео В Дюссельдорфе пассажирский авиалайнер занесло при посадке из-за урагана

Пилотам удалось стабилизировать самолет

06.10.17 58
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Крупнейший в мире пассажирский самолет – лайнер А380 занесло при посадке в аэропорту Дюссельдорфа из-за сильного бокового ветра, вызванного ураганом "Ксавьер". Видеозапись опубликована на странице HvdH-Plane-Spotter в YouTube.

Как говорится в подписи к видео, самолет авиакомпании Emirates, следовал в Дюссельдорф из Дубая. Сначала его заход на посадку на полосу 23L проходил достаточно обычно при боковом ветре.

Но после того, как воздушный лайнер коснулся взлетно-посадочной полосы, он начал петлять из стороны в сторону. Тем не менее, пилотам удалось стабилизировать самолет и успешно завершить процесс посадки крупнейшего в мире пассажирского лайнера.

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