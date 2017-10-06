За 9 месяцев в Китае раскрыто почти 6 тысяч финансовых пирамид

В КНР раскрыли 5983 финансовые пирамиды за первые девять месяцев 2017 года, что на 118% выше прошлогодних показателей.

Об этом сообщает информационное агенство Regnum.

Китайская полиция нагрянула к владельцам 1700 сайтов, обслуживающих интересы финансовых пирамид, задержав при этом 3800 организаторов и участников нелегальных схем.

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Как информирует Министерство общественной безопасности Китая, всего в этих финансовых пирамидах "крутилось" 30 млрд юаней ($4,5 млрд).

Отмечается, что за последние несколько лет финансовые пирамиды значительно расширили свою деятельность в КНР. Различные интернет-сервисы и социальные сети значительно упростили схемы финансовых махинаций. C 2005 по 2015 год в Китае было расследовано 21 904 случаев финансовых преступлений, в которых было задействовано 990 млн юаней ($148 млн).

Напомним, в Китае закрывают бизнес КНДР.