Очевидное - невероятное: 206 % энергопотребления Шотландии дали ветряки

Быстрый рост ветроэнергетики в Шотландии в сентябре 2017 года обеспечил почти две трети от всего ее энергопотребления.

Об этом пишут европейские СМИ со ссылкой на The Herald.

В начале октября эта цифра дошла до 206 процентов. Это означает, что генерация в два с лишним раза превысила потребление и её излишки пришлось перебрасывать в энергодефицитную Британию, где скорость ветра ниже.

Шотландские ветряки в сентябре 2017 года выработали 1,11 миллиарда киловатт-часов. Общее потребление электричества в стране за это время составило всего 1,77 миллиарда киловатт-часов. 62,66 процента, таким образом, пришлись на ветровую генерацию.

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В начале октября ветры усилились, и за 2 октября выработка местных ВЭС составила 206 процентов от потребления Шотландии. Хотя это не вызвало каких-либо проблем — избытки энергии перебросили в Британию — происходящее показывает, что потенциал ветровой генерации здесь был недооценён. Местные власти уже отмечают, что из-за высокой скорости местных ветров шотландская энергосистема может стать крупным экспортером электроэнергии, в том числе и на континент.