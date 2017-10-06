Обнародованы официальные результаты каталонского референдума

За независимость Барселоны от Мадрида проголосовали 2 млн 44 тыс. 38 человек из 2 млн 286 тыс. 217 избирателей

В пятницу, 6 октября 2017 власти испанского автономного региона Каталонии обнародовали официальные результаты голосования на референдуме о независимости.

Об этом передает Интерфакс.

Так, по данным властей Каталонии, "за" независимость от Испании проголосовали 90,18% принявших участие в референдуме, а "против" такого шага - 7,83% избирателей. Еще 1,98% предпочли не писать что-либо на бланке для голосования.

Официальная явка при этом составила 43%.

За независимость Каталонии проголосовали 2 млн 44 тыс. 38 человек из проголосовавших 2 млн 286 тыс. 217 избирателей.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.