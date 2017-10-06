В Тель-Авиве появилось дерево с бюстгалтерами

На площади Бима в Тель-Авиве будет стоять дерево, покрытое женским нижним бельем.

Об этом сообщает Мignews.

Однако дерево с бюстгалтерами - больше, чем просто вызывающее зрелище. Эта инсталляция появилась в городе благодаря израильской ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями.



На дерево повесили 434 бюстгальтера. Эта цифра также не случайна. Именно у такого количества женщин в стране ежемесячно диагностируют рак груди.

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Представители ассоциации по борьбе с заболеванием призвали всех жителей Тель-Авива и гостей города фотографировать дерево и распространять снимки в соцсетях для того, чтобы лишний раз обратить внимание общественности на данную проблему, а всем женщинам, увидевшим такой пост, напомнить о том, что им необходимо пройти обследование, ведь если обнаружить рак на ранней стадии - он излечим.

Напомним, 80% сердечно-сосудистых заболеваний регистрируют в странах с низким и средним уровнем дохода