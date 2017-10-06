Людей в Москве и Подмосковье эвакуируют тысячами

Около 350 человек эвакуированы из спорткомплекса "Лужники" в Москве из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва.

Об этом сообщил Интерфаксу осведомленный источник в пятницу.

"Поступил звонок об угрозе взрыва в Лужниках, информация проверяется",- сказал собеседник агентства. По его словам, до прибытия кинологов из здания были эвакуировано около 350 человек.

Кроме того, по словам источника, более тысячи человек эвакуировано из делового центра "Москва-сити" после анонимного звонка об угрозе взрыва.

Отмечается, что в пятницу Москву и Подмосковье снова накрыла волна анонимных звонков о минировании. Так, в столице из 73 зданий - в том числе пяти школ, находящейся в черте Мособлдумы, торгового центра и отеля - были эвакуированы более 20 тысяч человек.

Что касается Подмосковья, то в местные правоохранительные органы поступил 41 звонок об угрозах взрыва в школах. Эвакуация затронула около 6 тысяч человек.

Напомним, ущерб от массового телефонного минирования в РФ оценили в 300 млн рублей.