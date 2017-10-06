Сталина убили в Мексике

Погиб мэр города Парачо в штате Мичоакан Сталин Санчес Гонсалес.
Градоначальника мексиканского города застрелили неизвестные.
Об этом сообщает "Газета.ру".
"Мои искренние соболезнования родным и друзьям главы администрации Парачо Сталина Санчеса Гонсалеса, которого лишили жизни этим утром", – губернатор штата Сильвано Ауреолес в своем микроблоге в Twitter.
Все обстоятельства трагедии устанавливаются. За расследованием следит губернатор штата.
Напомним, Трамп заявил, что Мексика - самая преступная страна в мире.