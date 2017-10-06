Берлин выдал Москве украинского гражданина

В пятницу, 6 октября правоохранительные органы Германии, по запросу Генпрокуратуры РФ, экстрадировали в Россию гражданина Украины Андрея Залогу. Там он подозревается в мошенничестве и ряде других преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

Помимо мошенничества, Залогу заподозрили также в пособничестве подделки официального документа, похищении паспорта и побеге из-под стражи.

По версии российского следствия, Залога находил кредитную организацию, паспорт гражданина Российской Федерации, совместно с неустановленными лицами изготавливал поддельные документы, собирал необходимые сведения о счетах граждан, наличии на них денежных средств и их количестве, которые соучастники намеревались похитить.

Завладев в июле 2013 года паспортом гражданки РФ и заменив в нем фотографию, якобы, он и другие соучастники деяния предъявили документ сотрудникам банка, благодаря чему открыли счет, на который по составленному им заявлению перечислялись социальные выплаты и пенсия потерпевшей.

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Кроме того, в августе 2013 соучастница преступления по указанию Залоги обратилась в один из коммерческих банков с заявлением об утрате сберегательной книжки по вкладу одной из потерпевшей по уголовному делу, предъявив при этом поддельный паспорт на имя последней. Благодаря этому, злоумышленница пыталась завладеть денежными средствами женщины на общую сумму около 200 тыс. рублей, однако довести свои действия до конца не смогла, поскольку была задержана сотрудниками полиции.

В результате указанных действий был причинен ущерб на общую сумму 426 тыс. рублей.

"Будучи задержанным по подозрению в совершении указанных преступлений, Залога 5 августа 2013 года при конвоировании сбежал из-под стражи, в связи с чем он был объявлен в федеральный розыск, а после получения информации о его нахождении за пределами Российской Федерации 15 июня 2016 года - в международный розыск. Сегодня, 6 октября 2017 года, в Международном аэропорту г. Мюнхена Залога передан представителям российских правоохранительных органов", - сказано в сообщении.