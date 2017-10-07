В США вертолет столкнулся с дроном

Многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk из Северной Каролины (США) столкнулся с любительским дроном во время патрульного полета над Нью-Йорком.
Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на Defensetech, инцидент произошел еще 21 сентября. Это первый из официально известных случаев столкновения дрона с пилотируемым летательным аппаратом.
Black Hawk вел патрулирование над Нью-Йорком для обеспечения безопасности заседания Генеральной ассамблеи ООН, проходившей с 12-го по 28-е сентября текущего года.
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После столкновения вертолет сумел долететь до аэропорта Линден в Нью-Джерси и совершить аварийную посадку. Что за модель дрона попалась ему на пути не уточняется.
Black Hawk получил повреждение фюзеляжа и двух лопастей несущего винта. Фрагмент дрона был позже обнаружен в маслоохладительной установке.
Оператор дрона уже опрошен. В Армии США, на вооружении которой стоят Black Hawk, заявили, что пересмотрят правила патрулирования над населенными пунктами.
Напомним, дрон с пропеллерами на пропеллере сделали в Сингапуре.