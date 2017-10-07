В ООН призвали запретить рекламу колдунов и не убивать ведьм

Во многих странах мира все еще сохраняется вера в магическую силу

Более 100 экспертов ООН и других международных организаций определили ряд рекомендаций для предотвращения нарушений прав человека, связанных с "практикой колдовства". Об этом сообщает Центр новостей ООН.

В частности, государствам предложили укрепить контроль за деятельностью традиционных целителей и запретить рекламу колдунов, в том числе в газетах.

Правозащитники рассмотрели весь спектр проблем, связанных с колдовством. В частности, обсуждались меры, призванные покончить с насилием в отношении людей с альбинизмом. В некоторых странах альбиносов убивают и калечат для того, чтобы заполучить части их тел, которые, согласно бытующему поверью, обладают магической силой.

Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях Агнес Калламард выступила с резким осуждением убийств, связанных с колдовством, в том числе убийств так называемых ведьм. Во многих странах мира сохраняется вера в их магическую силу. Поступают многочисленные сообщения о том, что женщин, просто заподозренных в колдовстве, убивали без какого-либо суда. Нередко в колдовстве обвиняют даже детей.

"Обвинение в колдовстве - само по себе является проявлением психологического насилия, которое сопровождается физическими нападениями немыслимой жестокости, которые могут быть квалифицированы как пытки", - заявила Специальный представитель по вопросу о насилии в отношении детей Марта Сантуш Паиш.

Она добавила, что зачастую такие акты насилия находятся вне поля зрения общественности и остаются безнаказанными.