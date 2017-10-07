Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » ЦРУ: Ким Чен Ын – рациональный актер, а не сумасшедший

ЦРУ: Ким Чен Ын – рациональный актер, а не сумасшедший

ЦРУ: Ким Чен Ын – рациональный актер, а не сумасшедший
Ким Чен Ын / Фото: huffingtonpost.co.uk

Лидер КНДР последний, кто хочет войны на Корейском полуострове

07.10.17 396
100

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки, проанализировав действия лидера КНДР Ким Чен Ына, пришло к выводу что он не является не является сумасшедшим и преследует долгосрочные цели. Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на CNN.

Заместитель помощника директора Центра миссии ЦРУ в Корее Юн Сук Ли заявил, что "проснувшись однажды утром и решить, что он хочет нанести ядерный удар" по Лос-Анжелесу – это не про действия северокорейского лидера.

Лидер КНДР является "рациональным актером", мотивированным четкими долгосрочными целями, которые вращаются вокруг обеспечения выживаемости его режима.

"Он хочет править долгое время и мирно умереть в своей кровати", - сказал Юн Сук Ли.

"Последним человеком, который стремится к конфликту на (Корейском, - ред.) полуострове, является именно Ким Чен Ын. У нас есть тенденция в этой стране и в других странах недооценивать консерватизм, который протекает в этих авторитарных режимах", - добавил сотрудник Центра миссии ЦРУ в Корее.

Заместитель помощника директора Центра миссии ЦРУ в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе Майкл Коллинз добавил что, Ким Чен Ын не хочет войны с США, но рассматривает стратегию сохранения конфронтационных отношений в качестве основы для сохранения своей власти.

"Северная Корея – политический организм, который процветает на конфронтации", - сказал он.

Напомним, напряженность в регионе заметно увеличилась с того момента, как Северная Корея осуществила шестое, и на сегодняшний день самое мощное, ядерное испытание 3 сентября.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
США рассекретили данные о советских ракетахКто выстрелит первым. Почему войны между США и КНДР не избежатьКим Чен Ын грозит Японии "ядерными тучами"

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 3792
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 25643
  3. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 2864
  4. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 10542
  5. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 3966
  6. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 4508
  7. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 5529
  8. Пазл войны. Как фотограф Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 3771
  9. Путина я называю "капутин" — это невероятный мерзавец, — Валентин Сильвестров 30489
  10. Если бы я знал, как пишется музыка, я бы её не писал, — Евгений Станкович 1467
  1. Людей в Москве и Подмосковье эвакуируют тысячами 4155 / 4787
  2. Муженко о силовом варианте на Донбассе: За 10 дней погибнут 3 тыс. военных и более 10 тыс. гражданских 2048 / 2246
  3. Шакира и Жерар Пике расстались 1809 / 2200
  4. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 1715 / 1912
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1660 / 56078
  6. Володина тысяча. Пенсионная реформа — это не "геноцид", но и не "прорыв" 1401 / 1518
  7. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 1297 / 2084
  8. Пенсию в октябре выплатят двумя частями 1246 / 8736
  9. Ученые обнаружили новые неандертальские гены в ДНК современного человека 1235 / 1417
  10. На аукционе продаются фотографии купающейся обнаженной в бассейне Мэрилин Монро 1099 / 1242
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 18 / 79950
  2. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 15 / 2084
  3. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 12 / 25643
  4. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 8 / 1912
  5. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 7 / 4987
  6. Ученые обнаружили новые неандертальские гены в ДНК современного человека 7 / 1417
  7. Володина тысяча. Пенсионная реформа — это не "геноцид", но и не "прорыв" 6 / 1518
  8. Войны памяти. От Украины до Австралии 6 / 559
  9. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 5 / 10542
  10. Больше половины украинцев готовы с оружием защищать свою страну, – опрос 5 / 125
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.