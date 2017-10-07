ЦРУ: Ким Чен Ын – рациональный актер, а не сумасшедший

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки, проанализировав действия лидера КНДР Ким Чен Ына, пришло к выводу что он не является не является сумасшедшим и преследует долгосрочные цели. Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на CNN.

Заместитель помощника директора Центра миссии ЦРУ в Корее Юн Сук Ли заявил, что "проснувшись однажды утром и решить, что он хочет нанести ядерный удар" по Лос-Анжелесу – это не про действия северокорейского лидера.

Лидер КНДР является "рациональным актером", мотивированным четкими долгосрочными целями, которые вращаются вокруг обеспечения выживаемости его режима.

"Он хочет править долгое время и мирно умереть в своей кровати", - сказал Юн Сук Ли.

"Последним человеком, который стремится к конфликту на (Корейском, - ред.) полуострове, является именно Ким Чен Ын. У нас есть тенденция в этой стране и в других странах недооценивать консерватизм, который протекает в этих авторитарных режимах", - добавил сотрудник Центра миссии ЦРУ в Корее.

Заместитель помощника директора Центра миссии ЦРУ в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе Майкл Коллинз добавил что, Ким Чен Ын не хочет войны с США, но рассматривает стратегию сохранения конфронтационных отношений в качестве основы для сохранения своей власти.

"Северная Корея – политический организм, который процветает на конфронтации", - сказал он.

Напомним, напряженность в регионе заметно увеличилась с того момента, как Северная Корея осуществила шестое, и на сегодняшний день самое мощное, ядерное испытание 3 сентября.