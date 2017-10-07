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Главная » Мир » Лас-вегасский стрелок оказался миллионером, - СМИ

Лас-вегасский стрелок оказался миллионером, - СМИ

Лас-вегасский стрелок оказался миллионером, - СМИ
Стивен Пэддок / Фото из открытых источников

Стивен Пэддок заработал 5 млн долларов, играя в азартные игры

07.10.17 270
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Налоговое управление США обнаружило 5 млн долларов на счету Стивена Пэддока, устроившего стрельбу с массовыми жертвами в Лас-Вегасе. Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на NBC News.

Пэддок задекларировал столь значимую сумму в 2015 году. При этом источником дохода он назвал азартные игры. Следователи не исключают, что какую-то часть этих денег могли принести инвестиции.

В свою очередь, телеканал CNN выяснил, что Пэддок совершил 20 круизов, останавливаясь в Испании, Италии, Греции, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах. Впрочем, следствие не раскрыло подробностей данных путешествий, равно как и даты поездок. Известно лишь, что на борту большинства лайнеров имеются казино.

Также, отмечает телеканал, в полиции по-прежнему не знают, что толкнуло Пэддока на преступление.

Напомним, в результате стрельбы в Лас-Вегасе в ночь на понедельник погибли 59 человек, еще 527 получили ранения. Согласно данным полиции, подозреваемый - 64-летний Стивен Пэддок - открыл огонь по посетителям концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.

Сам Пэддок, по сообщению полиции, застрелился до того, как стражи порядка ворвалась в его номер.

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