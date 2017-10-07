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Главная » Мир » Чешский президент заговорил о расширении своих полномочий

Чешский президент заговорил о расширении своих полномочий

Чешский президент заговорил о расширении своих полномочий
Миклош Земан / Фото: oane.ws

Миклош Земан хочет участвовать в назначении министров и подавать законопроекты в парламент

07.10.17 56
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Президент Чехии Милош Земан считает, что он должен получить больше полномочий, поскольку избирается на общенациональных выборах. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Prague Daily Monitor.

Земан считает, что к президентским полномочиям должны относиться право подавать законопроекты в парламент, ужесточение вето, которое будет еще труднее преодолеть депутатам, а также увеличение количества правительственных решений, вступление в силу которых невозможно без президентской подписи.

Также, по мнению Земана, президент должен иметь право голоса при выборе министров, право увольнять их или отказать в их назначении.

Напомним, Миклош Земан ‑ третий президент Чехии и первый президент, избранный путём всенародных выборов в 2013 году. Следующие президентские выборы должны состояться в начале 2018 года.

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