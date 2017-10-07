Чешский президент заговорил о расширении своих полномочий

Президент Чехии Милош Земан считает, что он должен получить больше полномочий, поскольку избирается на общенациональных выборах. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Prague Daily Monitor.
Земан считает, что к президентским полномочиям должны относиться право подавать законопроекты в парламент, ужесточение вето, которое будет еще труднее преодолеть депутатам, а также увеличение количества правительственных решений, вступление в силу которых невозможно без президентской подписи.
Также, по мнению Земана, президент должен иметь право голоса при выборе министров, право увольнять их или отказать в их назначении.
Напомним, Миклош Земан ‑ третий президент Чехии и первый президент, избранный путём всенародных выборов в 2013 году. Следующие президентские выборы должны состояться в начале 2018 года.