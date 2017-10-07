Вице-премьер Киргизии разбился в ДТП

Вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров погиб в автокатастрофе неподалеку от Бишкека утром в субботу.

Об этом сообщил пресс-секретарь киргизского кабмина Чингиз Эсенгул уулу, передают "РИА Новости".



"Примерно в 7.30 (4.30 по Киеву) в районе села Садовое Московского района произошло дорожно-транспортное происшествие с "Тойота Ландкрузер". В автомашине находились вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель, они все погибли", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщается, вице-премьер и его помощник направлялись в Таласскую область страны, чтобы проверить готовность региона к выборам президента. В 30 км от Бишкека внедорожник вице-премьера лоб в лоб столкнулся с автомобилем "КАМАЗ", водитель которого, по предварительным данным, выехал на встречную полосу.