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Главная » Мир » ЕС начинает переговоры о Brexit с британской оппозицией

ЕС начинает переговоры о Brexit с британской оппозицией

ЕС начинает переговоры о Brexit с британской оппозицией
Фото: telegraph.co.uk

В Брюсселе опасаются, что правительство Терезы Мэй скоро может уйти в отставку

07.10.17 52
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Европейская комиссия дала старт переговорам об условиях выхода Британии из состава ЕС с Лейбористской партией Джереми Корбина.

Как пишет Европейская правда со ссылкой на The Sun, на первых переговорах лейбористов представлял сам Корбин и его "Brexit-заместитель" Кейр Стармер, а ЕС - главный переговорщик по Brexit Мишель Барнье и его заместитель Франс Тиммерман.

Такие переговоры вызваны опасением Брюсселя, что правительство Терезы Мэй вскоре может уйти в отставку. В Еврокомиссии считают, что жесткая позиция Мэй по Brexit дополнительно увеличивает риски ее отставки. Соответственно в Еврокомиссии хотят получить от британской оппозиции гарантии, что в случае их прихода к власти, Британия будет придерживаться уже достигнутых договоренностей.

Как отмечается, соответствующие консультации будут продолжены на следующей неделе.

Напомним, Европарламент готовит критическую резолюцию по Brexit.

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