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Главная » Мир » По РФ в день рождения Путина демонстрантов били по головам

По РФ в день рождения Путина демонстрантов били по головам

По РФ в день рождения Путина демонстрантов били по головам
Задержание в Екатеринбурге / Фото: witter.com/BlackSwan_67

В 26 городах России было задержано более 270 человек

08.10.17 464
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Акции протеста сторонников Алексея Навального прошли 7 октября во многих городах России. Полиция заявила, что многие из них не согласованы, например, в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает УНИАН.

В Москве участники протеста скандировали "Свободу Навальному", "С днем рождения", "Россия без Путина". Также некоторые протестующие решили остаться на ночь на Манежной площади, призвав приносить туда теплые вещи и еду. Но ОМОН разогнал противников президента РФ в Москве, сообщалось, что их били по голове.

Алексей Навальный, который находится под административным арестом, посчитал результаты акций хорошими, передает Дождь. По его мнению, власть "продолжает закручивать гайки" – это подтверждают задержания активистов, сказал он.

В 26 городах России был задержан, как минимум, 271 человек, участвовавший в протестах против Путина.

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