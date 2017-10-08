Ураган "Нейт" обрушился на штат Миссисипи

Ураган "Нейт" приблизился к городу Билокси американского штата Миссисипи. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на CNN.

Удар стихии пришелся на ранее утро воскресенья, 8 октября. Скорость ветра достигала 85 миль в час: из этого следует, что "Нейт" – ураган первой категории.

Сейчас стихия движется на север со скоростью порядка 20 миль в час.

В штатах Луизиана и Флорида был объявлен режим чрезвычайного положения в связи с приближением стихии. Чрезвычайная ситуация была также объявлена в нескольких округах штата Миссиссипи.

Ранее сообщалось, что жертвами "Нейта" в Центральной Америке уже стали более 20 человек. Ураган пронесся над Центральной Америкой, от чего больше всего пострадали Никарагуа, Гондурас и Коста-Рика.